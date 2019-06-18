Себальос заявил, что не хотел работать с ЗиданомRT на русском 17 июня в 03:42

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, вероятнее всего, покинет команду в нынешнее межсезонье. Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Политика Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.

Футбол КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова на два матча Кубка России после инцидента с игроком екатеринбургского "Урала" Владимиром Ильным, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Футбол ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.

Общество Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.

Политика Крымчане смогут получить звания ветеранов военной службы России Проект устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов военной службы, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

Экономика Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.

Происшествия Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.

Культура Стартовали продажи билетов на сезон джаза в Крыму В продажу поступили билеты на самое яркое музыкальное событие в жизни Крыма — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Общество Пользователей соцсетей штрафуют за комментарии о событиях в Шиесе Пять человек будут привлечены к административной ответственности за комментарии в социальных сетях о строительстве мусорного полигона в Шиесе.