Футбол
Себальос заявил, что не хотел работать с ЗиданомRT на русском вчера в 03:42
Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, вероятнее всего, покинет команду в нынешнее межсезонье. Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
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Технологии
Китай проигрывает США гонку суперкомпьютеров
США сохранили свои лидирующие позиции в качестве производителя самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а Китай все еще на втором месте после того, как в последние месяцы не вводил в эксплуатацию новых аппаратов.
Обновлено в 07:49
Общество
Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Футбол
Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини
Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Политика
Трамп решил назначить нового главу Пентагона
Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Политика
Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса
Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол
Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Обновлено в 08:48
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Политика
Второй иностранный арбитраж получил право работать в России
Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.
Обновлено в 13:31
Общество
Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей
Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Пентагон выделит армии Украины $250 млн
В Пентагоне подчеркивают, что общая сумма поддержки вырастет до $1,5 млрд с 2014 года.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ
Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Интернет
Facebook запускает собственную криптовалюту
Обновлено в 09:57