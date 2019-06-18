Футбол

Себальос заявил, что не хотел работать с ЗиданомRT на русском вчера в 03:42

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, вероятнее всего, покинет команду в нынешнее межсезонье. Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
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Себальос назвал слухи о конфликте с Зиданом ложью

Sport24.ruвчера в 22:55

Себальос о конфликте с Зиданом: «Лживые новости – это непрофессионально»

Sports.ruвчера в 18:55

СМИ: «Севилья» следит за положением Себальоса в «Реале»

Sportbox.RU01:45

Себальос: «Категорически отрицаю слова, которые мне приписывают в СМИ»

Soccer.ruвчера в 22:36

Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом

Спорт-Экспрессвчера в 21:53

СМИ: «Севилья» следит за положением Себальоса в «Реале»

Матч ТВ01:45

Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами

Чемпионатвчера в 03:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Технологии

Китай проигрывает США гонку суперкомпьютеров

США сохранили свои лидирующие позиции в качестве производителя самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а Китай все еще на втором месте после того, как в последние месяцы не вводил в эксплуатацию новых аппаратов.
Обновлено в 07:49
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Общество

КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ

По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Политика

Трамп решил назначить нового главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Политика

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол

Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Обновлено в 08:48
Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Космос

След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Политика

Второй иностранный арбитраж получил право работать в России

Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.
Обновлено в 13:31
Общество

Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей

Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Пентагон выделит армии Украины $250 млн

В Пентагоне подчеркивают, что общая сумма поддержки вырастет до $1,5 млрд с 2014 года.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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Facebook запускает собственную криптовалюту

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Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

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Зинедин Зидан
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Дани Себальос
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании.
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