Футбол

Себальос сообщил Зидану, что не желает работать под его руководствомSport.ru 17 июня в 05:44

22-летний испанский полузащитник в личной беседе с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом сказал, что не желает работать под руководством Зидана.
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«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и Себальоса

Soccer.ru00:24

СМИ: «Севилья» следит за положением Себальоса в «Реале»

Sportbox.RUвчера в 01:45

СМИ: «Севилья» следит за положением Себальоса в «Реале»

Матч ТВвчера в 01:45

Себальос назвал слухи о конфликте с Зиданом ложью

Sport24.ru17 июня в 22:55

Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом

Спорт-Экспресс17 июня в 21:53

Себальос о конфликте с Зиданом: «Лживые новости – это непрофессионально»

Sports.ru17 июня в 18:55

Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами

Чемпионат17 июня в 03:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Армия и оружие

WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео

Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09
Политика

Первое слово: как начнется возможный диалог Зеленского с Путиным

На вопрос журналиста, что украинский лидер скажет российскому президенту при первой встречи, Зеленский ответил следующим образом: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".
Обновлено в 03:30
Происшествия

Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Кино

Сценариста «Мастеров ужаса» обвинили в сексуальном насилии

Наибольшую известность сценаристу принесли сериалы «Мастера ужасов» и «Детективное агентство Дирка Джентли».
Обновлено в 03:06
Футбол

«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену Касильясу

По информации издания, «Порту» видит в 26-летнем чешском голкипере потенциальную замену испанскому вратарю Икеру Касильясу, который перенёс сердечный приступ.
Обновлено в 04:21
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Футбол

Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Пять человек погибли в результате горного обвала в Китае

В китайской провинции Шэньси пять человек погибли из-за горного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Авто

КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме

Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек

С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
Обновлено в 03:39
Единоборства

Валентина Шевченко 10 августа встретится с Лиз Кармуш на UFC в Уругвае

Чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет вторую защиту титула на UFC в Уругвае 10 августа.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница

В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23
Хоккей

Андрей Василевский: «Наша хоккейная школа – одна из лучших в мире»

Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
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Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено 17 июня в 09:08
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Зинедин Зидан
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Дани Себальос
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании.
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