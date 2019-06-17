Футбол
Себальос сообщил Зидану, что не желает работать под его руководствомSport.ru 17 июня в 05:44
22-летний испанский полузащитник в личной беседе с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом сказал, что не желает работать под руководством Зидана.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
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Политика
Первое слово: как начнется возможный диалог Зеленского с Путиным
На вопрос журналиста, что украинский лидер скажет российскому президенту при первой встречи, Зеленский ответил следующим образом: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Кино
Сценариста «Мастеров ужаса» обвинили в сексуальном насилии
Наибольшую известность сценаристу принесли сериалы «Мастера ужасов» и «Детективное агентство Дирка Джентли».
Обновлено в 03:06
Футбол
«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену Касильясу
По информации издания, «Порту» видит в 26-летнем чешском голкипере потенциальную замену испанскому вратарю Икеру Касильясу, который перенёс сердечный приступ.
Обновлено в 04:21
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Пять человек погибли в результате горного обвала в Китае
В китайской провинции Шэньси пять человек погибли из-за горного обвала, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Авто
КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме
Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Жертвами войны в Йемене стало 91600 человек
С начала войны в Йемене в этой стране погибли 91600 человек, говорится в докладе Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).
Обновлено в 03:39
Единоборства
Валентина Шевченко 10 августа встретится с Лиз Кармуш на UFC в Уругвае
Чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет вторую защиту титула на UFC в Уругвае 10 августа.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено 17 июня в 09:08