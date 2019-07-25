Футбол
Себальос рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»Матч ТВ вчера в 18:12
Испанский полузащитник Даниель Себальос рассказал, почему решил перейти из «Реала» в «Арсенал».
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Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
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Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Sohu: российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой
Отмечается, что речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, которые Россия направила в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180
Обновлено в 03:51
Политика
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Обновлено в 08:17
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено в 04:33
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
Обновлено в 00:59
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Политика
Рогозин нашел заказчиков негативных публикаций о себе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что нашел заказчиков информационной атаки на себя.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Кино
Состоялась церемония закрытия фестиваля нового кино «Горький fest»
Киносмотр проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля Церемония закрытия третьего фестиваля нового российского кино "Горький fest" состоялась в Нижнем Новгороде в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в плохом влиянии на принца Гарри
По информации газеты, британцы жалуются на неподобающее поведение Гарри в соц. сетях, а также пишут письма в редакции популярных изданий.
Обновлено в 02:09
Наука
Новое определение ожирению предлагают дать ученые
Ученые из университета Айовы провели исследование, в ходе которого установили, что человек может страдать от ожирения при нормальном индексе массы тела.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал футболиста «Спартака» Ломовицкого
Всего за клуб 21-летний полузащитник провел 25 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Apple покупает часть Intel за 1 млрд долларов
Как и ожидалось, Apple и Intel объявили о подписания соглашения, в соответствии с которым Apple приобретет «большую часть бизнеса Intel, связанного модемами для смартфонов».
Обновлено вчера в 17:13
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Иранский сухогруз затонул у берегов Азербайджана
Иранский сухогруз Shabahang ("Шабахянг") потерпел крушение в Каспийском море у берегов азербайджанского порта Ленкорань.
Обновлено в 09:11
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 09:06
Экономика
Россия и Китай начали вытеснять доллар
Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
Мэр Киева не явился на допрос по делу о земельных махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба.
Обновлено в 09:30