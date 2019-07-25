Футбол

Себальос рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»Матч ТВ вчера в 18:12

Испанский полузащитник Даниель Себальос рассказал, почему решил перейти из «Реала» в «Арсенал».
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Унаи Эмери
Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками.
— Унаи ЭмериГазета.Ru вчера в 10:26

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Себальос рассказал, почему решил перейти в «Арсенал»

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