Футбол
Себальос прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Арсенале»Sports.ru 08:32
Сообщается, что игрок уже прилетел в Лондон для того, чтобы пройти медосмотр для перехода в стан «канониров». Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что не знает, повлияет ли серьезная травма, полученная полузащитником «Реала» Марко Асенсио, на возможный переход Себальоса в его команду.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Транспорт
Люди стали меньше доверять общественному транспорту
18 июля в администрации состоялось заседание совета общественности городского округа Отрадный.
Обновлено в 16:00
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 13:24
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
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Обновлено в 14:12
Кино
Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры
51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено в 09:26
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Политика
Захарова заявила об искажении журналистом BBC цитаты Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:48
Общество
Держи парковочный карман шире
Вариантом устранения объективной нехватки парковочных мест могут стать платные паркинги, и у города есть планы на этот счет.
Обновлено в 04:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:26
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Общество
Паук «захватил» квартиру в российском городе
Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
Обновлено в 16:13
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В МИД РФ возмутились блокировкой сайта в Латвии
В МИД России заявили о том, что в Латвии пытаются зачистить собственное информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ.
Обновлено в 14:05
Авто
Smart тестирует электрическую версию модели ForFour
Актуальная 4-местная версия Smart ForFour благодаря аккумуляторной батарее мощностью 17,6 кВт/ч имеет запас хода до 150 км. Ожидается, что более мощный электромотор с аккумулятором большей емкости смогут обеспечить новому Smart ForFour Electric Drive до 200 км пути без подзарядки и разгон с места до 100 км/ч менее чем за 12,7 секунды, как у текущего поколения.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
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Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Путешествия
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Простые советы и рекомендации бывалых путешественников помогут и поездку спланировать и от нее удовольствие получить.
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек
Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
Обновлено в 10:36
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Энергетика
Минск сомневается в выполнении плана прокачки нефти в 2019 году
Белорусский оператор сомневается в том, что недостающие объемы прокачки удастся восстановить до конца года.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:15