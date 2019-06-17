Футбол

Себальос опроверг информацию о конфликте с ЗиданомСпорт-Экспресс вчера в 21:53

Полузащитник "Реала" Дани Себальос опроверг информацию о том, что повздорил с главным тренером Зинедином Зиданом. Испанские СМИ написали, что 22-летний испанец не планирует играть за "сливочных", пока француз возглавляет "Реал", о чем в диалоге сказал тренеру.
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Себальос назвал слухи о конфликте с Зиданом ложью

Sport24.ruвчера в 22:55

Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами

Чемпионатвчера в 03:45

СМИ: «Севилья» следит за положением Себальоса в «Реале»

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Себальос: «Категорически отрицаю слова, которые мне приписывают в СМИ»

Soccer.ruвчера в 22:36

Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом

Спорт-Экспрессвчера в 21:53

Себальос о конфликте с Зиданом: «Лживые новости – это непрофессионально»

Sports.ruвчера в 18:55

СМИ: «Севилья» следит за положением Себальоса в «Реале»

Матч ТВ01:45
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:38
Общество

BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение

В понедельник, 17 июня стало известно о том, что BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение.
Обновлено вчера в 12:34
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Шойгу призвал россиян воевать по-новому

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Экономика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Обновлено в 07:10
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

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ЖКХ

От взносов на капремонт освободили еще одну категорию льготников

Во вторник, 18 июня, в силу вступил закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт еще одну категорию граждан.
Обновлено в 07:19
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

Обновлено в 07:19
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика

В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным

Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

АвтоВАЗ повысил качество новых Lada 4x4

В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Сирена тревоги сработала на границе Израиля и Ливана

Согласно опубликованной информации, у границы Израиля с Ливаном сработала сирена тревоги.
Обновлено в 05:13
Политика

Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 07:49
Гаджеты

Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi

Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.
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Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за автомобильные аварии, совершенные пьяными водителями.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
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«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:39
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Спорт

РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

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Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
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Дани Себальос
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании.
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