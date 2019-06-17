Футбол

Себальос опроверг информацию о конфликте с ЗиданомСпорт-Экспресс вчера в 21:53

Полузащитник "Реала" Дани Себальос опроверг информацию о том, что повздорил с главным тренером Зинедином Зиданом. Испанские СМИ написали, что 22-летний испанец не планирует играть за "сливочных", пока француз возглавляет "Реал", о чем в диалоге сказал тренеру.
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Себальос назвал слухи о конфликте с Зиданом ложью

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Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
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Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
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Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
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На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
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Политика

Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным

Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины.
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Директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии

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Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
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Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Общество

РосРАО обещает учесть европейский опыт при создании завода в Горном

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Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

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В Кремле прокомментировали задержание Платини

Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.
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Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf

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Опубликованы новые фото Renault Captur

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В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
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Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»

Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке.
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Авиакомпания Utair, акционерами которой являются ХМАО-Югра и Тюменская область, объявила о продаже дочернего общества.
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Дани Себальос
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании.
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