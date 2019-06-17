Футбол
Себальос опроверг информацию о конфликте с ЗиданомСпорт-Экспресс вчера в 21:53
Полузащитник "Реала" Дани Себальос опроверг информацию о том, что повздорил с главным тренером Зинедином Зиданом. Испанские СМИ написали, что 22-летний испанец не планирует играть за "сливочных", пока француз возглавляет "Реал", о чем в диалоге сказал тренеру.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»
Обновлено в 07:34
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле
АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada.
Обновлено в 08:28
Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Обновлено в 09:08
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»
На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным
Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество
РосРАО обещает учесть европейский опыт при создании завода в Горном
Общественники, депутаты, рядовые саратовцы собрались обсудить перспективу строительства завода по переработке опасных отходов в Горном.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Футбол
В Кремле прокомментировали задержание Платини
Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.
Обновлено в 05:30
Авто
Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Авто
Опубликованы новые фото Renault Captur
Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53
Авто
Лимитированную серию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»
Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда
Терри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти»
Обновлено в 08:36
Экономика
Utair планирует продать долю в дочернем обществе
Авиакомпания Utair, акционерами которой являются ХМАО-Югра и Тюменская область, объявила о продаже дочернего общества.
Обновлено в 04:23
Культура
В Москве пройдет второй фестиваль Абхазии «Апсны»
В московском парке «Красная Пресня» 30 июня состоится фестиваль Абхазии «Апсны».
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье
Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ
Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.
Обновлено в 09:11