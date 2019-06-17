Себальос опроверг информацию о конфликте с ЗиданомСпорт-Экспресс вчера в 21:53

Полузащитник "Реала" Дани Себальос опроверг информацию о том, что повздорил с главным тренером Зинедином Зиданом. Испанские СМИ написали, что 22-летний испанец не планирует играть за "сливочных", пока француз возглавляет "Реал", о чем в диалоге сказал тренеру.

Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом

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