Футбол
Себальос высказался о конфликте с ЗиданомЕвро-футбол.ру 02:32
Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос опроверг информацию о конфликте с наставником команды Зинедином Зиданом.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Общество
Меньше половины россиян заявили о планах детей поступать в вузы
Исследование показало, что только 47 процентов россиян заявили о планах своих детей поступать после школы в высшие учебные заведения.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:41
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже
Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым
Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже
Обновлено в 03:22
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу
Обновлено в 01:17
Футбол
«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию
Обновлено в 03:15
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»
С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
СК завел уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам хлебокомбината в Подмосковье
Открыто уголовное дело из-за задолженности по зарплатам перед работниками Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, сообщает региональный главк СК России.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»
Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
Обновлено в 03:00