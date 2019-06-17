Себальос опроверг информацию о конфликте с ЗиданомSportbox.RU вчера в 20:17

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос прокомментировал информацию, что у него конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом. Ранее сообщалось, что 22-летний футболист заявил о нежелании дальше работать под руководством французского специалиста.

Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом

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