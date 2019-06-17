Футбол
Себальос опроверг информацию о конфликте с ЗиданомSportbox.RU вчера в 20:17
Полузащитник «Реала» Даниель Себальос прокомментировал информацию, что у него конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом. Ранее сообщалось, что 22-летний футболист заявил о нежелании дальше работать под руководством французского специалиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный
Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:11
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra раскупили в России за четыре часа
Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус.
Обновлено в 04:55
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов
Петербургский футбольный клуб "Зенит", ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков.
Обновлено в 03:32
Футбол
Колосков прокомментировал арест Платини
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Обновлено в 05:57
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
Обновлено в 01:55
Политика
Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом
Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческий романе «Бесы», — заключил он.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
Обновлено в 04:16
Футбол
Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в Австрии
Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак устроила скандал из-за своего фото на обложке журнала
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак устроила скандал с журналом Hello! из-за несогласованного фото на обложке.
Обновлено в 02:40
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра до 16 метров в секунду
Ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 16 метров в секунду.
Обновлено в 04:58
Авто
Mitsubishi Outlander получит в России семиместную версию
Некоторое время назад компания Mitsubishi сообщила о том, что трехрядная версия Outlander должна поступить к российским дилерам в третьем квартале текущего года.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, умерший от сердечного приступа в суде 17 июня, похоронен во вторник в восточной части Каира.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии
Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45