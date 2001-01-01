Футбол
Себальос хочет вернуться в «Реал», если будет играть за другой клубSoccer.ru вчера в 22:09
Контракт Себальоса с "Реалом" рассчитан до 2023 года, и испанец надеется в будущем закрепиться в составе "Королевского клуба". По слухам, "Реал" требует за Себальоса не менее 50 млн евро.
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Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с вручением Оскара
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратил внимание на то, как много журналистов собралось на встрече и как пристально они следили за каждым жестом обоих лидеров.
Обновлено в 05:22
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России.
Обновлено в 03:16
Футбол
ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 00:17
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Медведев упростил получение инвалидности для детей с диабетом
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о включении инсулинозависимого сахарного диабета в перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается без указания срока переосвидетельствования до достижения ребенком 18 лет.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка
Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
Экономика
Годовая инфляция в еврозоне в июне осталась на уровне 1,2%
Фото: EPA / BRITTA PEDERSEN Потребительские цены в еврозоне в июне выросли на 1,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Обновлено в 05:44
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Общество
Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 20:19
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали
Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Технологии
Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Бузова вслед за Самбурской облачилась в купальник и туфли на шпильке
В соцсети телеведущая опубликовала ролик, на котором запечатлена в черном купальнике.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Общество
Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой
Обновлено в 04:19
Энергетика
Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт
Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено в 08:32
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи
Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55