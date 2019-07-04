Футбол
Себальос до 22 июля может перейти в «Тоттенхэм» или «Милан»Матч ТВ вчера в 23:44
Полузащитник «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время может покинуть команду. На футболиста претендуют «Тоттенхэм» и «Милан». Как отмечается, хавбек должен принять решение до 22 июля.
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Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Политика
Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море
Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского
Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника «Победы»
Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Общество
В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Политика
Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» установил кассовый рекорд
Обновлено в 09:47
Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото
На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Обновлено в 10:24
Кино
Комедия «Белые цыпочки» может получить сиквел
Комедия 2004 года «Белые цыпочки» может обзавестись сиквелом спустя 15 лет.
Обновлено в 10:48
Здоровье
В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом
Повара суши-бара в Калининграде, где отравились 13 человек, были носителями сальмонеллеза, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.
Обновлено в 10:31
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Футбол
Валерий Карпин: «По окончании сезона постоянно был на связи с Еременко»
Главное событие, что вам удалось сохранить Романа Еременко, на которого был интерес других российских клубов.
Обновлено в 14:34
Игры
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Обновлено в 13:53
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин призвал Гуайдо вернуться в реальность
Президент РФ отметил, что господь сигналов не подал, а государственному деятелю стоит вернуться в реальность.
Обновлено в 14:31