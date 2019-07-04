Футбол

Себальос до 22 июля может перейти в «Тоттенхэм» или «Милан»Матч ТВ вчера в 23:44

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Полузащитник «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время может покинуть команду. На футболиста претендуют «Тоттенхэм» и «Милан». Как отмечается, хавбек должен принять решение до 22 июля.
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Будущее Себальоса решится 22 июля

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«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за Себальоса

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