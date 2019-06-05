Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судьюГазета.Ru вчера в 07:48

На Кубани судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил россиянина объяснить, зачем он отправил ему документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажной судьи", которую написал Герард Давид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением

Газета.Ruвчера в 16:19

Суд решил не наказывать бизнесмена, приславшего документы в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

КП - Кубаньвчера в 11:31

Кубанский суд потребовал объяснений от заявителя из-за конверта с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи»

Свободные Медиа04 июня в 10:31

На Кубани в суд конверт «Сдирание кожи с продажного судьи» прислали случайно

Кубань 24вчера в 12:34

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

РИА Новостивчера в 04:45

Конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением суда

Коммерсантъвчера в 11:22

На Кубани суд проверит изображение на конверте на предмет неуважения к правосудию

Коммерсантъ Ростов-на-Дону04 июня в 07:46
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Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено вчера в 17:13
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Американец прыгнул с парашютом в 97 лет

Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Неймар получил травму в матче с Катаром

Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика

Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США

Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.
Обновлено в 00:10
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей

СМИ отправляют в отставку из «Авангарда» Сушинского и Хацея

Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Граждане России отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.
Обновлено в 00:01
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 15:48
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Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате

В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено вчера в 21:59
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Картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году. Картина была написана для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге и была призвана напоминать о необходимости судить справедливо. В настоящее время выставлена в Муниципальной художественной галерее в Брюгге.
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