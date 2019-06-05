Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судьюГазета.Ru вчера в 07:48
На Кубани судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил россиянина объяснить, зачем он отправил ему документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажной судьи", которую написал Герард Давид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением суда
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На Кубани суд проверит изображение на конверте на предмет неуважения к правосудию
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