Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судьюГазета.Ru вчера в 07:48
На Кубани судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил россиянина объяснить, зачем он отправил ему документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажной судьи", которую написал Герард Давид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением суда
Коммерсантъвчера в 11:22
На Кубани суд проверит изображение на конверте на предмет неуважения к правосудию
Коммерсантъ Ростов-на-Дону04 июня в 07:46
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
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Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
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Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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Происшествия
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Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Стоимость мобильной связи после отмены роуминга выросла в среднем на 3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства «Content Review».
Обновлено вчера в 07:28
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
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Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
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Обновлено в 01:25
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Спикер Конгресса США заявила, что хочет видеть Трампа в тюрьме
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, но импичмент был бы лишним.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов
40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
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Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысяч обращений, из которых 23,3 тысяч (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье
Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака
В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухол. Об этом сообщает издание The Mirror.
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Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Республики Донбасса предложили Украине переговоры по снятию блокады
Представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог между Украиной и республиками в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам, — цитирует ТАСС главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Дженнифер Лоуренс впервые рассказала о женихе Куке Марони
Представитель Entertainment Tonight Нишель Тернер побеседовала с Дженнифер Лоуренс во время премьеры "Темного Феникса" и обратила внимание на то, что звезда снова появилась на красной дорожке одна.
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Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
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