Экономика

Сдерживание цен на бензин снизит дивиденды «Роснефти»Ведомости 11:02

Ранее «Роснефть» сообщала, что введенный в расчет акциза механизм компенсации нефтяникам за поставку моторных топлив на внутренний рынок полностью не компенсирует регуляторного снижения цен относительно экспортной альтернативы.
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Сдерживание цен на бензин снизит дивиденды «Роснефти»

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