Экономика
Сдерживание цен на бензин снизит дивиденды «Роснефти»Ведомости 11:02
Ранее «Роснефть» сообщала, что введенный в расчет акциза механизм компенсации нефтяникам за поставку моторных топлив на внутренний рынок полностью не компенсирует регуляторного снижения цен относительно экспортной альтернативы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
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Обновлено в 12:24
Происшествия
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В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика
Песков прокомментировал вопрос возвращения России в G8
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Обновлено в 12:27
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Наука
Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет
Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.
Обновлено в 06:15
Происшествия
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Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Обновлено в 11:24
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.
Обновлено 19 августа в 12:39
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Космос
Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС
Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Космос
На шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Доктор Джон Мурс возглавил новое исследование, которое изменяет понимание того, как концентрация метана в атмосфере Марса изменяется с течением времени, и это помогает решить большую тайну того, что может быть источником.
Обновлено в 12:09
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 01:36
Политика
Любовнице Бориса Джонсона отказали во въезде в США
Кэрри Симондс, любовнице британского премьер-министра Бориса Джонсона, отказали в разрешении на въезд на территорию США.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Samsung получила патент на Galaxy Fold 2
Обновлено в 05:08