Экономика
Сдерживание цен на бензин снизит дивиденды «Роснефти»Ведомости 11:02
Ранее «Роснефть» сообщала, что введенный в расчет акциза механизм компенсации нефтяникам за поставку моторных топлив на внутренний рынок полностью не компенсирует регуляторного снижения цен относительно экспортной альтернативы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Экономика
Трамп допустил снижение налогов
Президент США Дональд Трамп допускает возможность снижения налогов в стране для стимулирования национальной экономики.
Обновлено в 01:33
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 16:09
Политика
Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 16:23
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева пытается похудеть после отпуска
Певица честно призналась, что европейский отпуск плохо сказался на ее фигуре – она ни в чем себе не отказывала и набрала несколько лишних килограммов.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»
Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Политика
Нового премьера Украины представят общественности 29 августа
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Экономика
«Финам»: инвестиции в удобрения могут принести доходность 26% годовых
Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Mosaic, одного из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, считая их недооцененными относительно текущего уровня котировок.
Обновлено в 10:17
Кино
Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке
В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Политика
РФ оспорила решение парижского суда по иску Ощадбанка
Россия требует от парижского арбитражного суда пересмотреть решение по иску украинского Ощадбанка касательно активов в Крыму.
Обновлено в 14:37
Хоккей
Кирилл Кабанов вернулся в чемпионат Дании
Нападающий Кирилл Кабанов перешел в датский «Ольборг», сообщает Nordjyske.
Обновлено в 16:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено в 16:48
Политика
Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях.
Обновлено в 13:30
Хоккей
Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Кино
В театре Ермоловой прокомментировали кончину актрисы Назаровой
Коллеги актрисы Александры Назаровой по театру имени Ермоловой сообщили, что та уже давно болела.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34