Экономика
Сделка под напряжением: где «Ростех» ищет газовые турбины для Тамани
Сделка под напряжением: где «Ростех» ищет газовые турбины для ТаманиРБКвчера в 23:29
Почему возникли трудности с покупкой турбин "Дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт", которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.
РБКвчера в 23:29
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с чего всё началось
«Дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.РБКвчера в 23:29
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Технопромэкспорт выбрал поставщика оборудования для ТЭС на Тамани -- организатор конкурса
Financial Oneвчера в 11:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:39, Ашберн
Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика
Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России
Обновлено в 08:03
Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика
Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы
В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Обновлено в 07:01
Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено в 07:49
Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:14
Экономика
«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей
"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 02:17
Недвижимость
Госдума намерена ужесточить требования к застройщикам. Главное
Депутаты предложили еще сильнее ужесточить требования к застройщикам и ускорить отказ от старой схемы долевого строительства из-за того, что строительные компании заранее застолбили за собой большое количество проектов, чтобы возводить их еще по старым правилам, рассказали РБК в думском комитете, который инициировал поправки.
Обновлено в 04:23
Экономика
Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в Южском городском поселении Ивановской области, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 06:59
Экономика
Шампанское в России подорожает на четверть
По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика
«Российский капитал» сменил название на Банк ДОМ.РФ
Банк "Российский капитал" сменил название на Банк ДОМ.РФ, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Обновлено в 00:05
Экономика
Российские томаты опустились в цене ниже импортных
Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Экономика
Adobe побила рекорд по выручке. Компания заработала $9 млрд за год
Квартальная выручка американской софтверной компании Adobe Systems выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных $2,46 млрд.
Обновлено в 06:53
Экономика
«Газпром» разместил облигации на 65 млрд иен с купоном в размере 1,01%
"Газпром" разместил десятилетние облигации объемом 65 миллиардов иен (порядка 574 миллионов долларов) со ставкой купона в размере 1,01% годовых, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.
Обновлено в 08:29