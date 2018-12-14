«Дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.

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Почему возникли трудности с покупкой турбин "Дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт", которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.

Сделка под напряжением: где «Ростех» ищет газовые турбины для Тамани

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