За два года действия соглашения ОПЕК + Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, $120 млрд. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны.

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак оценил результативность кооперации со странами ОПЕК. По его словам, давать оценку нужно «в целом для экономики страны». Он сообщил, что за два года Россия «дополнительно заработала, по минимальным оценкам, 120 млрд долларов», пишет «Коммерсант».

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