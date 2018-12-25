Энергетика
Сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов
Сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларовВзгляд.ру17:56
Министр энергетики России Александр Новак оценил результативность кооперации со странами ОПЕК. По его словам, давать оценку нужно «в целом для экономики страны». Он сообщил, что за два года Россия «дополнительно заработала, по минимальным оценкам, 120 млрд долларов», пишет «Коммерсант».
Взгляд.ру17:56
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За два года действия соглашения ОПЕК + Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, $120 млрд. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны.Коммерсантъ17:56
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