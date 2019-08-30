с чего всё началось

Последние новости позволяют сказать, что процесс пошел, но логического финала пока не достиг. Первое сообщение о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной уже состоялся, появилось в ночь на 30 августа.

Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

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