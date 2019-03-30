Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестованLenta.ru 11:32
29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину. «Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии», — отметил Кадыров.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд арестовал предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе
Комсомольская правда11:18
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Шоу-бизнес
34-летняя Анна Калашникова выходит замуж
Обновлено в 05:56
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Культура
Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая Жанна Бадоева стала гражданкой Италии и вышла из гражданства Украины.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Происшествия
На автомобиль актера из «Бригады» упал сосед
В ночь на субботу, 30 марта, на автомобиль актера из сериалов «Бригада» и «Ликвидация» Виктора Супруна с высоты упал сосед, мужчина скончался.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Футбол
Игнатьев о матче с «Динамо»: Сёмин настраивал на битву
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Кино
В Сети появился новый фильм вселенной «Чужих»
Обновлено в 10:39
Общество
С началом апреля в Москву придет похолодание
В первые дни апреля в столичный регион придет похолодание. Такое изменение погоды связано с вторжением полярного воздуха.
Обновлено в 08:05
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовность
Накануне выборов президента Украины оперативно-тактическая группировка "Восток" переведена в высшую степень боевой готовности.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей
Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.
Обновлено в 00:42
Происшествия
90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге
На помощь рыбакам были направлены судна на воздушной подушке Почти 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива 30 марта.
Обновлено в 10:47
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Палестинцы отметят маршем годовщину протестов на границе сектора Газа
Организаторы "Великого марша возвращения" объявили, что планируют 30 марта отметить массовыми народными выступлениями первую годовщину регулярных антиизраильских протестов вдоль границ сектора Газа.
Обновлено 28 марта в 13:05
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты
ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max
Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
Обновлено в 10:42
Футбол
Вратарь тульского «Арсенала» Левашов пропустит из-за травмы 6 недель
Восстановление вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова, получившего повреждение пальца руки, займет до шести недель, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Обновлено в 09:06
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22