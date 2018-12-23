Граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками.

Финансы Финансы Нефть продолжает дешеветь на мировом рынке Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря – на 4%, следует из данных Московской биржи.

Энергетика Энергетика ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Энергетика Энергетика Энергорынку указали «зеленый потолок» До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.

Экономика Экономика Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.

Финансы Финансы Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

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Недвижимость Недвижимость Девелоперы пристроили новостройки Продажи квартир в столичном регионе резко выросли 2018 год оказался рекордным по выводу нового предложения жилой недвижимости Московского региона (включает Москву, Новую Москву и ближнее Подмосковье).

Энергетика Энергетика «Роснефть» на танкер не поскупится На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

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Финансы Финансы Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.

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Экономика Экономика Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.

Экономика Экономика Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.