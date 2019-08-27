Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС. Лидерам показали самые современные отечественные самолеты, среди них – среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21.

Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым

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