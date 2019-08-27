Политика

МИР 24МИР 24Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС. Лидерам показали самые современные отечественные самолеты, среди них – среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21.
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Путин съел два мороженых на МАКС-2019 и угостил Эрдогана

Московский Комсомолецвчера в 09:25

Как Путин угощал Эрдогана мороженым на МАКС-2019

RT на русскомвчера в 10:29

«Сдачу Мантурову отдайте»: Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКСе. В 2017 он покупал его у той же продавщицы

Дождьвчера в 10:09

Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

РБКвчера в 09:36

"Шоколадное или сливочное?" Какое мороженое выбирал Путин на авиасалоне МАКС

ТАССвчера в 13:06

Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Интерфаксвчера в 09:25

Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019

РЕН ТВвчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Внук Валентина Юдашкина получил на отдыхе травму

Вечерняя Москва вчера в 18:53
Общество

Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей

В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8

Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service вчера в 13:57
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия

Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер вчера в 07:03
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета вчера в 10:18
Авто

Toyota запускает лизинговую компанию в России

АвтоБизнесРевю вчера в 06:46
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия вчера в 18:45
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Политика

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости вчера в 11:11
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Футбол

«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Спорт

Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru вчера в 07:21
Космос

ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по «ЭкзоМарсу-2020»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йоаханн-Дитрих Вернер и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудили обеспечение своевременного запуска миссии "ЭкзоМарс-2020".
ТАСС вчера в 10:14
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском вчера в 15:05
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Теннис

Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open

Канадский теннисист подал навылет 15 раз, заработал 53 виннера, совершил 7 двойных и 61 невынужденную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
Чемпионат вчера в 19:51
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Кино

Названы любимые жанры кино у россиян

Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° вчера в 07:48
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Наука

Метод 3D-печати позволит создавать живые органы за несколько секунд

Ugpressa.ru вчера в 00:13
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона

Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Авто

В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Общество

Подготовка ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:35
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
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