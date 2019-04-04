Экономика
Счётная палата проверит национальные проектыRusvesna.su 12:41
Счетная палата в 2019 году проверит выполнение национальных проектов. Аудиторы будут работать в Центробанке, Минфине, Минкульте, Минпромторге, Министерстве по делам Северного Кавказа и в ряде других министерств и ведомств.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия
В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Единоборства
Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Напомним, что 9 дней назад экс-чемпион мира в 2-х дивизионах озвучил, что уходит из спорта.
Обновлено в 03:06
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Барселоне задержали 66 граждан Грузии
Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Наука
Обнаружен древний четвероногий кит
В 2011 году международная команда, включающая ученых из Перу, Франции, Италии, Нидерландов и Бельгии, организовала полевую экспедицию, в ходе которой они раскопали останки древнего кита, которого назвали Peregocetus pacificus, что означает «странствующий кит, достигший Тихого океана».
Обновлено в 11:00
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено в 14:15
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Политика
В российских школах изменят меры безопасности
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph
Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом
Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено в 14:38
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество
Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего
Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 08:12
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Политика
Захарова больше не чувствует народ Украины братским
"Не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Футбол
Калошин: «Многие клубы высказались, что финансирование VAR дороговато»
На общем собрании РПЛ, которое недавно состоялось, мы делали определенную презентацию, показывали цифры. Многие высказались, что дороговато.
Обновлено в 09:54