Экономика

Счётная палата проверит национальные проектыRusvesna.su 12:41

Счетная палата в 2019 году проверит выполнение национальных проектов. Аудиторы будут работать в Центробанке, Минфине, Минкульте, Минпромторге, Министерстве по делам Северного Кавказа и в ряде других министерств и ведомств.
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Министерствам предъявили проверки

Коммерсантъ07:57

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

Российская газета05:16

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19

Счётная палата проверит Роскосмос, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд

Говорит Москва05:13

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАСС05:09
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия

В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Единоборства

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Напомним, что 9 дней назад экс-чемпион мира в 2-х дивизионах озвучил, что уходит из спорта.
Обновлено в 03:06
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Командующий ливийской армией Хафтар объявил о наступлении на Триполи

Обновлено в 13:58
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Наука

Обнаружен древний четвероногий кит

В 2011 году международная команда, включающая ученых из Перу, Франции, Италии, Нидерландов и Бельгии, организовала полевую экспедицию, в ходе которой они раскопали останки древнего кита, которого назвали Peregocetus pacificus, что означает «странствующий кит, достигший Тихого океана».
Обновлено в 11:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Наука

Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено в 14:15
Политика

Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Политика

В российских школах изменят меры безопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.
Обновлено в 11:31
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph

Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом

Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено в 14:38
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество

Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего

Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 08:12
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Политика

Захарова больше не чувствует народ Украины братским

"Не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Футбол

Калошин: «Многие клубы высказались, что финансирование VAR дороговато»

На общем собрании РПЛ, которое недавно состоялось, мы делали определенную презентацию, показывали цифры. Многие высказались, что дороговато.
Обновлено в 09:54
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