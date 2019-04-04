Счётная палата проверит национальные проектыRusvesna.su 12:41

Счетная палата в 2019 году проверит выполнение национальных проектов. Аудиторы будут работать в Центробанке, Минфине, Минкульте, Минпромторге, Министерстве по делам Северного Кавказа и в ряде других министерств и ведомств.

Происшествия В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Происшествия Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме «В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.

Кино Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Политика Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.

Единоборства Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA Напомним, что 9 дней назад экс-чемпион мира в 2-х дивизионах озвучил, что уходит из спорта.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армия и оружие НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Происшествия В Барселоне задержали 66 граждан Грузии Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.

Футбол Роналду проиграл суд журналистам Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Наука Обнаружен древний четвероногий кит В 2011 году международная команда, включающая ученых из Перу, Франции, Италии, Нидерландов и Бельгии, организовала полевую экспедицию, в ходе которой они раскопали останки древнего кита, которого назвали Peregocetus pacificus, что означает «странствующий кит, достигший Тихого океана».

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.

Политика Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.

Политика Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.

Политика В российских школах изменят меры безопасности Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах.

Гаджеты На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Шоу-бизнес Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.

Общество Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Политика Захарова больше не чувствует народ Украины братским "Не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".