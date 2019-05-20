Экономика

Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектовLenta.ru 03:39

Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
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Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Lenta.ru03:39

Счетная палата заявила о недостаточно быстром освоении денег на нацпроекты

Коммерсантъ02:26

Счетная палата сообщила о слишком медленном освоении денег на нацпроекты

Росбалтвчера в 23:51

Счетная палата недовольна освоением денег на нацпроекты. По «производительности труда» полный ноль

URA.Ruвчера в 20:04

Счетная палата сообщила о крайне низком уровне исполнения майских указов Путина

ФедералПрессвчера в 19:24

Нацпроект «Производительность труда» не финансировался из бюджета в I квартале

ПРАЙМвчера в 17:15

В Счетной палате рассказали, сколько потрачено на исполнение нацпроектов в I квартале

ТАССвчера в 17:04
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Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:28
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу: машины тонут в кипятке

Очевидцы рассказывают, что припаркованные транспортные средства буквально тонули в кипятке.
Обновлено в 01:51
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора Как сообщает ToDay News Ufa источник в правительстве Башкирии, Радий Хабиров выразил свои соболезнования семье по факту гибели экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:05
Наука

Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны

Эпоха гербицидов и пестицидов В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Обновлено в 03:37
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 03:26
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье

"Около поселка Быковка произошло столкновение четырех легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще один человек получил травмы.
Обновлено в 01:51
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено 18 мая в 13:22
Происшествия

Десятки туристов пострадали при взрыве автобуса в Египте

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Рудковская ревнует Плющенко к пушистой Фифе

Продюсер как-то раз заметила, что Плющенко, не дождавшись супруги, заснул с Фифой в обнимку, что вызвало у Яны ревность.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Здоровье

Убойная выпивка. Эксперты рассказали, каких закусок лучше избегать

Лайф выяснил, чем же не стоит злоупотреблять в качестве закуски.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Общество

Джастин Бибер нанес ущерб экологии Исландии

Обновлено в 03:49
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
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