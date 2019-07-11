с чего всё началось

Счётная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Политика Медведев снизил НДС на плодово-ягодную продукцию Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.

Политика Главу Счетной палаты края отправили в отставку Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Политика Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Происшествия В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.

Армия и оружие Иранские корабли попытались остановить британский танкер В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Происшествия Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия Директора Большого театра кукол Петербурга перевели под домашний арест Александр Калинин обвиняется по статье "Мошенничество" Директора театра Большого театра кукол Александра Калинина отправили под домашний арест.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой 10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.

Энергетика «Нафтогаз» пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%. Об этом в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

Здоровье В Волгоградской области открылся первый эндокринологический центр В четверг, 11 июля, на базе Волгоградской областной больницы (ГБУЗ «ВОКБ №1») открылся первый в регионе эндокринологический центр.

Происшествия Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.

Происшествия Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

Шоу-бизнес Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.

Происшествия В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.

Общество К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.

Политика ГПУ пригрозила «112.Украина» ответственностью за показ фильма Оливера Стоуна Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил телеканал «112.Украина» об ответственности за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

Политика Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.