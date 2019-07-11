Авто
Счётная палата предлагает усовершенствовать налог на роскошьRT на русском 02:27
Счётная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
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с чего всё началось
Счетная палата (СП) России обнаружила несколько моделей дорогих автомобилей, которые не попали в список транспортных средств, облагающихся налогом с повышающим коэффициентом.Коммерсантъ02:51
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Политика
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Общество
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10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев
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Обновлено в 11:29
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В четверг, 11 июля, на базе Волгоградской областной больницы (ГБУЗ «ВОКБ №1») открылся первый в регионе эндокринологический центр.
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Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
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Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
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