Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиянEastRussia вчера в 21:31
По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта. При этом цены на нефть и курс рубля выросли, а инфляция ускорилась до 5,3% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Московский Комсомолецвчера в 17:38
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:22
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Футбол
Зеленский: Мы должны стать исландцами в футболе и японцами в сфере технологий
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что национальная идея должна состоять в том, чтобы объединиться и сделать нечто такое, что на первый взгляд кажется невозможным.
Обновлено в 04:14
Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Политика
Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского
После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты
Названа дата презентации смартфона Redmi K20
Предполагалось, что новинку Redmi K20 представят 25 мая. Однако теперь стало известно о том, что дебют устройства состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски
Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика
Глава Службы безопасности Украины подал в отставку
Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Кино
В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Обновлено в 04:46
Общество
McDonald’s может открыть рестораны формата dark kitchen в России
В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Общество
На Ямале к людям вышли белые медведи
В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи.
Обновлено в 01:16
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Музыка
Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победы
Обновлено вчера в 08:10
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару
В России в период с 20 мая по 31 августа будет действовать ограничение на движение большегрузного транспорта, следует из приказа Росавтодора.
Обновлено вчера в 04:29
Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Обновлено в 03:42
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кайо
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13