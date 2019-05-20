Экономика

Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФREGNUM 04:42

В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения. Соответствующее заключение опубликовано в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года, который подготовила Счётная палата (СП) России.
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Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году

Московский Комсомолецвчера в 17:38

Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ

REGNUM04:42

СП не ждёт роста реальных доходов россиян в 2019 году

News.ru06:35

В Счётной палате усомнились возможности роста реальных доходов населения в текущем году

Эхо Москвы01:46

В Счетной палате усомнились в росте реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года

Банки.ру04:42

В Счетной палате считают маловероятным рост реальных доходов населения РФ по итогам года

ТАССвчера в 17:18

Россияне станут еще беднее

Deita.ruвчера в 17:17
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Здоровье

Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ

Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Общество

Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели

Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться.
Обновлено в 05:33
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Цакунова наказали штрафом за сколотый зуб полицейского

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал активиста Михаила Цакунова на 100 тыс. рублей за сколотый зуб полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 06:15
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика

Политологи нашли главное отличие речей Зеленского и Порошенко

Эксперты проанализировали речь Владимира Зеленского при инаугурации и сравнили ее со словами Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Экономика

Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%

Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Происшествия

СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске

Обновлено в 05:33
Общество

Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Авто

В Калининграде стартовало производство Ford F-Max

На Калининградском заводе «Автотор» приступили к сборке «Лучшего грузовика 2019 года» – Ford F-Max.
Обновлено в 04:58
Баскетбол

ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги

Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор

Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Технологии

GEM Capital инвестирует в блокчейн-проект Vostok

Основатель Vostok и генеральный директор Waves Александр Иванов считает, что участие GEM Capital подтвердило успешность разработанной схемы привлечения капитала в блокчейн-проекты, которая дает больший уровень комфорта и привычна профессиональным инвесторам.
Обновлено в 05:43
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