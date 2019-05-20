Экономика
Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФREGNUM 04:42
В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения. Соответствующее заключение опубликовано в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года, который подготовила Счётная палата (СП) России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Московский Комсомолецвчера в 17:38
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ
Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться.
Обновлено в 05:33
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Цакунова наказали штрафом за сколотый зуб полицейского
Дзержинский суд Петербурга оштрафовал активиста Михаила Цакунова на 100 тыс. рублей за сколотый зуб полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 06:15
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика
Политологи нашли главное отличие речей Зеленского и Порошенко
Эксперты проанализировали речь Владимира Зеленского при инаугурации и сравнили ее со словами Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Экономика
Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%
Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
Обновлено в 06:47
Происшествия
СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске
Обновлено в 05:33
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Авто
В Калининграде стартовало производство Ford F-Max
На Калининградском заводе «Автотор» приступили к сборке «Лучшего грузовика 2019 года» – Ford F-Max.
Обновлено в 04:58
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги
Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор
Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Технологии
GEM Capital инвестирует в блокчейн-проект Vostok
Основатель Vostok и генеральный директор Waves Александр Иванов считает, что участие GEM Capital подтвердило успешность разработанной схемы привлечения капитала в блокчейн-проекты, которая дает больший уровень комфорта и привычна профессиональным инвесторам.
Обновлено в 05:43