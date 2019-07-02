с чего всё началось

Счётная палата насчитала в России 62 600 объектов незавершённого строительства (ОНС). Среди них есть детские сады, школы, университетские кампусы, а также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. К началу 2019 года в эти объекты вложили 4,048 трлн руб. бюджетных денег.

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