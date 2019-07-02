Экономика
Счётная палата нашла замороженные госстройки на 260 млрд рублейПраво.ру вчера в 01:41
Счётная палата насчитала в России 62 600 объектов незавершённого строительства (ОНС). Среди них есть детские сады, школы, университетские кампусы, а также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. К началу 2019 года в эти объекты вложили 4,048 трлн руб. бюджетных денег.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 03:03
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