с чего всё началось

Счетная палата России опубликовала интерактивную карту объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, карта будет всегда доступна на сайте ведомства.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Политика Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Политика В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников 2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.

Финансы За полугодие объем торгов на «Московской бирже» сократился на 6,4% В июне 2019 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с маем на 8,5% - до 66,1 трлн рублей, по сравнению с июнем 2018 года он меньше на 6,6%. При этом число рабочих дней в июне 2019 года было на 2 меньше, чем в мае 2019 года и июне 2018 года.

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных моделей на российском рынке в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей.

Политика В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.

Авто BMW показала третье поколение модели X6 Компания BMW официально представила третье поколение купе-кроссовера X6, созданного на базе BMW X5.

Транспорт Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.

Происшествия Погибшие подводники отправились в последнее плавание из Петербурга Как сообщил в соцсетях врио губернатора Александр Беглов, в последнее плавание команда отправилась из Петербурга.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Происшествия В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.

Общество Высокинский выделил 250 миллионов на проектирование второй ветки метро На проектирование второй ветки метро из бюджета города выделили дополнительно 250 миллионов рублей.