Экономика
Счетная палата опубликовала интерактивную карту недостроевRambler News Service вчера в 04:23
Счетная палата России опубликовала интерактивную карту объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, карта будет всегда доступна на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Финансы
За полугодие объем торгов на «Московской бирже» сократился на 6,4%
В июне 2019 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с маем на 8,5% - до 66,1 трлн рублей, по сравнению с июнем 2018 года он меньше на 6,6%. При этом число рабочих дней в июне 2019 года было на 2 меньше, чем в мае 2019 года и июне 2018 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных моделей на российском рынке в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей.
Обновлено в 00:59
Авто
В России продажи «АвтоВАЗа» в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.
Обновлено в 06:03
Авто
BMW показала третье поколение модели X6
Компания BMW официально представила третье поколение купе-кроссовера X6, созданного на базе BMW X5.
Обновлено в 03:03
Транспорт
Новый участок платной трассы М-11 открыли в Тверской области
Движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери – с 97-го по 149-й км открыли 3 июля.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Погибшие подводники отправились в последнее плавание из Петербурга
Как сообщил в соцсетях врио губернатора Александр Беглов, в последнее плавание команда отправилась из Петербурга.
Обновлено в 04:58
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Илья Михеев: «В „Торонто“ знаю только Никиту Зайцева»
Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
Обновлено в 05:19
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Общество
Высокинский выделил 250 миллионов на проектирование второй ветки метро
На проектирование второй ветки метро из бюджета города выделили дополнительно 250 миллионов рублей.
Обновлено в 04:38
Кино
Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга
В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.
Обновлено в 05:49