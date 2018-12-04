Экономика

Счетная палата заявила об убыточности конфискации имущества
ТАСС
02:13

"В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации - 180 млн рублей", - отметили в контрольном органе. При этом в первой половине текущего года Росимущество потратило на хранение конфиската 62 млн руб. при прибыли всего в 64 млн руб.
ТАСС02:13
с чего всё началось

Конфискация имущества оказалась убыточной для государства

Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи. Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата. Выводы аудиторов есть в распоряжении РБК.
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РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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