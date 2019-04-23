Экономика

Счетная палата заявила о невыполнении майских указовВести.Финанс 03:00

Счетная плата по итогам 2018 г. заявила о неполном выполнении майских указов президента РФ и в текущем году подготовит доклад о достижении национальных целей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Счетная палата готовит доклад о неполном выполнении майских указов Путина

РЕН ТВ01:20

Счётная палата рассказала о финансовых потерях России

News.ru06:09

Счетная палата назвала главные промахи в исполнении майских указов - от «научной» экономики до ипотеки

Царьград02:19

Счетная палата привела примеры невыполненных майских указов Путина

Znak.com03:48

Счетная палата РФ подготовит доклад о неполном выполнении майских указов от 2012 г

ПРАЙМ01:14

Счетная палата назвала не достигнутые в 2018 году показатели майских указов

Rambler News Service01:00

Счётная палата подготовит доклад о неполном выполнении майских указов от 2012 года

Говорит Москва00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Технологии

«Яндекс» совместно с Тинькофф-банком запускает кэшбек на свои сервисы

Кэшбек с кобрендовых карт «Яндекс.Плюс» составит 10%, сообщили Inc. в пресс-службе Тинькофф-банка.
Обновлено в 05:32
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Экономика

Вмешательство полпреда Меняйло спасло Хакасию от отключений энергии

Энергетики не будут ограничивать подачу электроэнергии из-за долгов коммунальных предприятий Хакасии, запланированные на вторник, благодаря вмешательству полпреда в СФО Сергея Меняйло, сообщает пресс-служба "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети").
Обновлено в 06:13
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Политика

Судьи обвинили Порошенко в давлении на них

Судьи, признавшие национализацию "Приватбанка" незаконной, подали иск против президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их в давлении на правосудие.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашуковых

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:55
Общество

В России выросло число детских суицидов

Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко

Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

Полиция сможет доставлять пьяных в немедицинские вытрезвители

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции доставлять подвыпивших граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, созданные на базе немедицинских учреждений.
Обновлено в 05:22
Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:43
Политика

Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР

В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести Икарди. «Интер» требует 70 млн евро

Обновлено в 05:56
Авто

Петербургские автозаводы на 6 % увеличили производство авто

Обновлено в 04:39
Политика

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Политика

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подал в отставку

Сити-менеджер ушел с должности по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подал в отставку.
Обновлено в 05:56
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Кино

Премьеру новых «Мстителей» перенесли ради фильма с Машковым

Российский релиз фантастического боевика «Мстители: Финал» перенесли со дня мировой премьеры 25 апреля на 29 апреля по требованию чиновников Министерства культуры России ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым.
Обновлено в 02:42
Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»

Обновлено в 03:33
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.
Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное