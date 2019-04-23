Экономика
Счетная палата заявила о невыполнении майских указовВести.Финанс 03:00
Счетная плата по итогам 2018 г. заявила о неполном выполнении майских указов президента РФ и в текущем году подготовит доклад о достижении национальных целей.
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Счетная палата назвала не достигнутые в 2018 году показатели майских указов
Rambler News Service01:00
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