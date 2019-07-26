Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был. Причиной того, что особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, аудитор считает сокращение численности работающих пенсионеров.

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

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