Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсийРБК вчера в 07:22
Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был. Причиной того, что особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, аудитор считает сокращение численности работающих пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата не видит эффекта от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам
Коммерсантъвчера в 09:13
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Политика
Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
После просьбы президенту Украины Владимиру Зеленскому пустить поезда в Крым, появилась похожая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 03:15
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Гаджеты
Появилась фотография смартфона Xiaomi Black Shark 2 Pro
Выход Black Shark 2 Pro ожидается 30 июля.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Более 50 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией
Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
На обложки игры FIFA 20 попали Азар и ван Дейк
FIEA Sports назвала футболистов, которые попадут на обложки игры FIFA 20.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Петербурге
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено вчера в 09:38
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Российские дипломаты встретились с задержанными КНДР моряками
Сотрудники консульского отдела и медпункта посольства России в КНДР провели вторую встречу с экипажем российского рыболовного судна «Сянхайлинь-8», задержанного северокорейскими пограничниками 17 июля.
Обновлено в 03:20
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Общество
Дети 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Жительница Великобритании Ада Хэллворт отметила с родными свой 108-й день рождения.
Обновлено в 03:22
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11