Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсийРБК 07:22
Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был. Причиной того, что особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, аудитор считает сокращение численности работающих пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Происшествия
В Ирбите начальник ГИБДД подал в суд на блогера за оскорбление
В Ирбите начальник местного ГИБДД подал в суд на блогера, который нецензурно высказался в его адрес, пишет Ура.ру.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Обновлено в 07:24
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Финансы
От рекордов к падению: американские индексы ушли в минус
Dow Jones Industrial Average к концу торгов четверга опустился на 0,5%, столько же потерял индекс крупнейших компаний США S&P 500, индекс биржи NASDAQ просел на 1%. Накануне индексы обновили исторические максимумы.
Обновлено в 02:00
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено в 09:19
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Обновлено в 16:20
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Гаджеты
Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту
Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
Обновлено в 14:53
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Обновлено 24 июля в 06:04
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Транспорт
МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein
Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы
В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Общество
Мусульмане Екатеринбурга требуют новую мечеть в центре
Обновлено в 12:45
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
В Китае замаскировали дрон разведки под живую акулу
Разработчики для китайской армии предоставили проект морского разведывательного дрона, замаскированного под живую акулу.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Алкоголь повышает, а не понижает кровеносное давление – врач
По прохождению получаса после потребления кровеносные сосуды начинают сужаться, что ведёт к повышению давления и спазмам.
Обновлено в 09:06
Политика
Моряков с задержанного СБУ российского танкера освободили
Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Neyma» за то, что он, по ее данным, блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 10:10