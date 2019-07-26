Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсийРБК 07:22
Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был. Причиной того, что особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, аудитор считает сокращение численности работающих пенсионеров.
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