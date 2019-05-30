Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублейРЕН ТВ 16:49

Счетная палата предоставила новую информацию о проверках Роскосмоса, которые были проведены уже в прошлом году. Без нарушений опять не обошлось. Согласно выводам аудиторов, их набралось на 50 миллиардов рублей.

Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублей

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