Экономика
Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублейРЕН ТВ 16:49
Счетная палата предоставила новую информацию о проверках Роскосмоса, которые были проведены уже в прошлом году. Без нарушений опять не обошлось. Согласно выводам аудиторов, их набралось на 50 миллиардов рублей.
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