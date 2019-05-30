Экономика

Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублейРЕН ТВ 16:49

Счетная палата предоставила новую информацию о проверках Роскосмоса, которые были проведены уже в прошлом году. Без нарушений опять не обошлось. Согласно выводам аудиторов, их набралось на 50 миллиардов рублей.
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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Коммерсантъ16:07

Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб

РБК15:42

Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб

Говорит Москва13:08

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РИА Новости12:20

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News.ru11:57

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли объемом около 50 млрд рублей

ТАСС11:55

Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей

Интерфакс12:55
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