Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублейРЕН ТВ вчера в 16:49

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Счетная палата предоставила новую информацию о проверках Роскосмоса, которые были проведены уже в прошлом году. Без нарушений опять не обошлось. Согласно выводам аудиторов, их набралось на 50 миллиардов рублей.

Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублей

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