Экономика
Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 50 млрд рублейРЕН ТВ вчера в 16:49
Счетная палата предоставила новую информацию о проверках Роскосмоса, которые были проведены уже в прошлом году. Без нарушений опять не обошлось. Согласно выводам аудиторов, их набралось на 50 миллиардов рублей.
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Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 12:20
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Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей
Интерфаксвчера в 12:55
Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб
Говорит Москвавчера в 13:08
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