Экономика
Счетная палата выявила нарушения в сфере госзакупок на 294 млрд рублейRambler News Service 05:10
Счетная палата выявила в 2018 году более 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей, что в 2,8 раза больше показателей 2017 года, следует из мониторинга Счетной палаты.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфаксвчера в 17:25
Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж
18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Авто
Названы марки автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам
По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.
Обновлено в 11:51
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Футбол
Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии
Младен Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии. Это решение было принято на собрании чрезвычайного комитета ФСС.
Обновлено в 12:19
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Футбол
«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Политика
Глава британского МВД подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что запрос американских властей на экстрадицию в США Джуллиана Ассанжа был им подписан.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Общество
«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ
Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:15