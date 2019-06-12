Экономика

Счетная палата выявила нарушения в сфере госзакупок на 294 млрд рублейRambler News Service 05:10

Счетная палата выявила в 2018 году более 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей, что в 2,8 раза больше показателей 2017 года, следует из мониторинга Счетной палаты.
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