Экономика
Счетная палата выявила нарушения в сфере госзакупок на 294 млрд рублейRambler News Service 05:10
Счетная палата выявила в 2018 году более 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей, что в 2,8 раза больше показателей 2017 года, следует из мониторинга Счетной палаты.
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75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфаксвчера в 17:25
Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
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