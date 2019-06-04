Экономика

Счетная палата выявила нарушения в работе ФАСРИА Новости 05:10

Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
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Счетная палата нашла нарушения в работе ФАС

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Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС

РИА Новости05:10
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