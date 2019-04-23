Экономика
Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете РоссииLenta.ru 03:46
Большая часть нынешних нарушений — на 294,6 миллиарда рублей — связана с госзакупками. Кроме того, нарушения на 268,2 миллиарда связаны с формированием и исполнением бюджетов, на 95 миллиардов — с ведением бухгалтерского учета, на 70,7 миллиарда — с неэффективным использованием бюджетных средств.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей
Ульяновск онлайнвчера в 02:00
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Обновлено в 07:14
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Авто
Tesla собирается запустить беспилотное такси
Компания Tesla собирается запустить в Америке к 2020 году службу беспилотного такси.
Обновлено вчера в 20:43
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми облгазсбытами и теплоэнерго, которые приобретают газ для населения, будут внесены в течение мая текущего года.
Обновлено в 06:11
Здоровье
С наступлением тепла в регионе активизировались клещи
Сахалинская область относится к регионам, где активность этих паукообразных наиболее опасна.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Транспорт
Водителей могут начать предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД
По словам Горового, это будет сделано для того, чтобы имелась возможность собственнику дороги, либо администратору навигатора "предупреждать конкретного человека об осложнении ситуации на том или ином участке дороги, ограничениях в связи с ремонтами на этом участке дороги, либо предупреждать о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения".
Обновлено в 06:45
Кино
Российские кинотеатры просят Минкульт сдвинуть премьеру «Мстителей»
Три российских сети кинотеатров – «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» – направили в Минкульт письмо с просьбой перенести премьеру «Мстителей: Финал» в стране с 29 апреля, как указано в прокатном удостоверении, на 25 апреля – день мировой премьеры фильма.
Обновлено в 02:15
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей
Двоих маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет — нашли в одной из квартир Липецка.
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко планирует вновь стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает победить на президентских выборах в стране в 2024 году.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд
По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика
Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток
Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55