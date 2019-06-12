Счетная палата выявила нарушений в госзакупках на 300 млрд рублейRuposters.ru 10:22

Ущерб от нарушений в сфере госзакупок в 2018 году оказался в 2,8 раза выше, чем годом ранее, и составил 293,7 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты. Увеличилось также число нарушений.

Счетная палата выявила нарушений в госзакупках на 300 млрд рублей

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