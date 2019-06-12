Экономика
Счетная палата выявила нарушений в госзакупках на 300 млрд рублейRuposters.ru вчера в 10:22
Ущерб от нарушений в сфере госзакупок в 2018 году оказался в 2,8 раза выше, чем годом ранее, и составил 293,7 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты. Увеличилось также число нарушений.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъ12 июня в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфакс12 июня в 17:25
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Авто
Kia показала новый кроссовер для РФ на видео
Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу
"Никакого барагоза не было": Лунев рассказал о конфликте в аэропорту Внуково К административной же ответственности Лунева привлекли 12 июня после того, как он поскандалил с сотрудником во Внуково.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Совбез ООН обсудит инцидент с танкерами в Оманском заливе
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Сахалинцев ждет еще одна дождливая неделя
Во вторник действие циклона будет ослабевать, до конца недели небольшие дожди ожидаются местами, днем воздух будет прогреваться до 12 17 .
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено вчера в 07:08
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Здоровье
Радий Хабиров поможет людям следить за здоровьем
Радий Хабиров отметил, что статистика улучшается благодаря работе врачей. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Обновлено вчера в 05:06
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся в Сахалинской области
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52
Экономика
В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23
Технологии
Ядерная медицина поможет волгоградцам в борьбе с онкологией
В настоящее время только ядерная медицина дает по этому направлению наивысший результат. В 2021 году ядерный центр откроется в Волгограде.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Япония разместит в районе спорных с Китаем островов новейший корабль
Япония намерена разместить новейший патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:13
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России
Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11