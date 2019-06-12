Экономика

Счетная палата выявила нарушений в госзакупках на 300 млрд рублейRuposters.ru вчера в 10:22

Ущерб от нарушений в сфере госзакупок в 2018 году оказался в 2,8 раза выше, чем годом ранее, и составил 293,7 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты. Увеличилось также число нарушений.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Коммерсантъ12 июня в 22:51

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомости12 июня в 17:00

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалт12 июня в 17:59

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАСС12 июня в 18:49

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфакс12 июня в 17:25

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известия12 июня в 17:01

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБК12 июня в 18:20
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