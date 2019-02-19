Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджетаВедомости вчера в 07:24

Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).

Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета

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