Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 772 млрд рублейАфиша Daily 05:33
Счетная палата Российской Федерации в 2018 году выявила нарушений при использовании бюджетных средств на 772 млрд рублей. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства. Всего Счетная палата нашла 9,2 тыс. нарушений в бюджетах всех уровней ― это на 43% больше, чем в предыдущем году.
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