Экономика
Счетная палата выявила 62 тысячи бюджетных долгостроевДеловое.ТВ 05:12
Счётная палата обнаружила 62 тысячи незавершенных объектов строительства. Представители ведомства впервые подсчитали долгострои не только финансируемые из федерального бюджета, но и из регионального.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ru03:03
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