с чего всё началось

Счётная палата обнаружила 62 тысячи незавершенных объектов строительства. Представители ведомства впервые подсчитали долгострои не только финансируемые из федерального бюджета, но и из регионального.

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Происшествия ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.

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Происшествия Стал известен один из погибших при пожаре на АС-12 Telegram-канал Baza узнал первое имя одного из погибших в результате пожара на подводной лодке АС-12.

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