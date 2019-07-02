с чего всё началось

Счётная палата обнаружила 62 тысячи незавершенных объектов строительства. Представители ведомства впервые подсчитали долгострои не только финансируемые из федерального бюджета, но и из регионального.

Экономика Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Происшествия Хронология катастроф подводных лодок в мире Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф и аварий подводных лодок, приводивших к гибели людей.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Кино Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Политика Совет Европы требует у России еще €55 млн Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Политика Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.

Экономика Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске.

Происшествия На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.

Теннис Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.

Космос Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.

Общество Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.

Политика Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Гаджеты NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.

Технологии Оператора связи уличили в бойкоте закона о блокировке анонимных сим-карт Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.

Экономика В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Футбол Определились все участники плей-офф Кубка Африки Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.

Политика Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.